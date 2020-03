Le cours du bitcoin, première et principale cryptomonnaie, perdait environ 25% jeudi et évoluait autour de 6000 dollars pour un bitcoin, un niveau plus vu depuis mai. Vers 11h50, le cours de la cryptomonnaie est même tombée à 5705,31 dollars pour un bitcoin, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg. «Les investisseurs s'éloignent du bitcoin alors qu'avoir du liquide semble la meilleure stratégie au vu de la panique actuelle», a expliqué à l'AFP Mohamed Zidan, analyste pour Think Markets, précisant que le bitcoin «a échoué à son premier vrai test de valeur refuge». Depuis plusieurs mois, la sulfureuse cryptomonnaie avait revêtu pour certains observateurs la caractéristique d'une valeur refuge pour se protéger des incertitudes.

Face à la désormais pandémie de coronavirus, les pays continuent de la jouer solo. Les mesures prises, à l'image des interdictions d'entrée aux Européens prononcées par les Etats-Unis, contribuent à paralyser l'économie, installant la panique sur les marchés.

En Europe notamment, l'épidémie poursuivait sa progression inexorable, avec une explosion des cas en Espagne par exemple, bouleversant chaque jour davantage la vie quotidienne des populations, de la limitation de déplacements aux fermetures de frontières.

En Chine en revanche, point de départ de l'épidémie, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a chuté jeudi à 15, au plus bas depuis la mi-janvier.

Les Bourses de Paris, Francfort et Madrid ont sombré, perdant plus de 10% à la mi-journée, dans la foulée des places asiatiques. Les principaux indices européens ont tous dévissé d'environ 30% depuis le début de l'année. A Wall Street les principaux indices se sont effondrés, perdant plus de 7%.

La Banque centrale européenne constate une «considérable aggravation des perspectives de croissance à court terme» en zone euro, a averti sa présidente, Christine Lagarde. Après les aides massives déjà annoncées par les grands argentiers de la planète, la BCE a annoncé jeudi un arsenal de mesures pour tenter d'endiguer la panique financière et de limiter l'impact de la pandémie sur l'économie européenne.

Ordre dispersé

Mme Lagarde a appelé les gouvernements de la zone euro à apporter une «réponse budgétaire ambitieuse et coordonnée» et déploré leur «lenteur» et leur «complaisance». Ces appels aux Etats à agir de façon coordonnée sont pour l'heure peu entendus, chaque pays réagissant en ordre dispersé.

Mercredi soir, le président américain Donald Trump, dont le pays a recense plus de 1100 cas, avait annoncé l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis, à compter de samedi et durant 30 jours, des voyageurs en provenance de 26 pays européens. Elle ne concernera pas le Royaume-Uni et ne s'appliquera pas aux citoyens américains et aux résidents permanents aux Etats-Unis.

Fait sans précédent, le département d'Etat a exhorté les Américains à éviter tout voyage à l'étranger. Une mesure surprise qui a poussé de nombreux touristes américains inquiets d'être bloqués en Europe dans les aéroports à Paris, Londres ou Amsterdam.

L'UE a critiqué la décision américaine, prise «de façon unilatérale et sans consultation». «Le coronavirus est une crise mondiale (...) qui requiert de la coopération plutôt qu'une action unilatérale», ont souligné les présidents de la Commission et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel.

Mais deux pays européens ont pris jeudi des décisions similaires: la Slovaquie a annoncé la fermeture de ses frontières à tous les étrangers à l'exception des Polonais et la République tchèque voisine a interdit l'entrée aux voyageurs arrivant de 15 pays. Les deux pays ont également fermé de nombreux lieux publics.

Système dépassé

Plus de 20'000 personnes ont été contaminées en Europe par le nouveau coronavirus, et 930 en sont mortes. Dans le monde, plus de 125'000 cas ont été recensés dans 115 pays et territoires, causant la mort de 4600 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 09h00 GMT.

Après avoir qualifié la veille la propagation du virus de «pandémie», le patron de l'Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a tenté de rassurer en affirmant que la pandémie était «maîtrisable». A Genève, le fonctionnement même des institutions de l'ONU est ralenti. Après l'annulation de toutes les réunions à l'OMC jusqu'au 20 mars, les travaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU seront suspendus dès vendredi.

En Italie, qui compte désormais plus de 12'000 cas, dont 827 morts, le gouvernement a décrété mercredi soir la fermeture de tous les commerces, sauf pour l'alimentation et la santé. En Espagne, le nombre de cas a bondi à près de 3000 cas - dont une ministre - et le nombre de morts a presque doublé à 84. Les écoles de la région de Madrid ont été fermées.

L'Europe pourrait voir dépassées les capacités de son système de soins à cause de l'épidémie de Covid-19. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a averti jeudi sur le risque «élevé» d'une telle situation dans les pays de l'UE/EEE et au Royaume-Uni.

L'Iran, qui n'a pas reçu d'aide du FMI depuis 1962, a exhorté jeudi le Fonds à lui autoriser un accès immédiat à une facilité de crédit pour lui permettre de faire face à l'épidémie. (afp/nxp)