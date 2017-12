La Chine a annoncé une nouvelle réglementation visant à contrôler davantage les acquisitions par des investisseurs chinois de sociétés à l'étranger. Il s'agit par exemple de limiter les investissements dans des actifs allant des terrains de golf aux studios de cinéma en passant par les clubs de football.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique menée depuis l'an dernier par les autorités chinoises pour juguler la vague massive d'investissements à l'étranger. Ceux-ci peuvent cacher une fuite de capitaux et accroissent le niveau de l'endettement en Chine pouvant menacer la stabilité financière du pays.

Code de bonne conduite

Ces mesures complètent les recommandations publiées en août visant à restreindre les investissements dans certains secteurs comme l'immobilier, le sport et le divertissement après une série d'investissements - aux montants discutables - de la part de certains des plus grands groupes chinois.

Le 19 décembre, un code de bonne conduite pour les entreprises privées chinoises investissant à l'étranger a été annoncé afin d'éviter les acquisitions risquées pouvant représenter une menace pour la stabilité financière.

Formulaires en ligne

Ce code concerne notamment des conglomérats privés comme HNA (aéronautique, tourisme, hôtels), Fosun (tourisme, divertissement) et Dalian Wanda (immobilier, cinéma, parcs d'attraction)

La nouvelle réglementation publiée par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) prévoit que tous les investissements entrepris à l'étranger par des groupes chinois ou leurs filiales à l'étranger soient déclarés via des formulaires en ligne.

Supervision des filiales étendue

Les autorités de NDRC ont annulé une décision obligeant les investisseurs chinois à communiquer sur tout projet d'acquisition ou offre dépassant 300 millions de dollars, mais ont étendu la supervision des investissements aux filiales des groupes chinois à l'étranger.

Les nouveaux formulaires adressés à la NDRC pour approbation doivent contenir des informations détaillées sur les investisseurs, la nature et l'ampleur du projet et le montant du capital chinois investi. Une analyse de l'impact du projet sur l'intérêt national et la sécurité nationale doit également y figurer et tout projet contraire à ces deux impératifs sera refusé. (ats/nxp)