Les rémunérations des administrateurs des plus grandes entreprises suisses cotées en Bourse ont légèrement fléchi l'an dernier au regard de 2017. Se partageant une enveloppe de plus de 13,9 millions de francs, les 13 membres du conseil d'administration du fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler ont été les plus gâtés.

Alors que les honoraires versés aux présidents de conseils d'administration ont légèrement augmenté l'an dernier, ceux des autres membres de conseils d'administration ont présenté un mouvement inverse, ressort-il d'une analyse effectuée par AWP des données disponibles auprès de 26 entreprises de l'indice Swiss Leader Index (SLI) ayant déjà publié leur rapport annuel pour 2018. Ces derniers ont gagné en moyenne 356'000 francs, 2% de moins qu'en 2017.

Ayant empoché près de 3,7 millions de francs, Silvio Napoli, le président de Schindler, a reçu les plus gros honoraires. Les douze autres membres de l'organe de surveillance ont quant à eux perçu une rémunération moyenne de quelque 850'000 francs chacun, soit une somme supérieure de 3% à celle qui leur avait été versée en 2017.

A noter toutefois que ces montants comportent les salaires versés aux administrateurs exerçant une fonction exécutive, et par conséquent employés à temps plein par Schindler, soit cinq membres du conseil d'administration l'an dernier. Outre le président Silvio Napoli, trois autres personnes ont ainsi gagné plus de 1 million de francs, soit Karl Hofstetter (2,7 millions, à la faveur d'un bonus de 1,7 million), Erich Ammann (2,2 millions) et Michael Nilles (1,9 million).

Gros bonus chez Partners Group

En deuxième position figurent les administrateurs de Partners Group. Du côté du gestionnaire de fortune zougois, le président Steffen Meister s'est vu verser l'an dernier 1,9 million de francs. Trois membres du conseil, à savoir Marcel Erni, Alfred Ganter et Urs Wietlisbach ont également gagné plus d'un million de francs, chacun d'entre-eux ayant gagné près de 1,4 million.

La rémunération moyenne des membres du conseil d'administration de Partners Group, sans compter celle du président, s'est hissée à l'an passé à quelque 691'000 francs. Cette somme s'est inscrite en baisse de 6% par rapport à 2017.

Les honoraires versés aux administrateurs des deux grandes banques helvétiques UBS et Credit Suisse ont atteint un niveau comparable. Du côté d'UBS, les membres du conseil d'administration se sont vus verser une rémunération moyenne de 645'000 francs. Ceux du dauphin Credit Suisse ont perçu un montant moyen de 635'000 francs. Ces sommes se sont inscrites en repli pour les deux établissements de la Paradeplatz par rapport à 2017.

Considérés sur le long terme, les honoraires moyens des administrateurs ont progressé. Parmi les firmes intégrant le SLI depuis 2012, la rémunération moyenne des membres du conseil d'administration a augmenté en l'espace de six ans de près de 6%. Par rapport à 2015, le bond s'est fixé à 11%. (ats/nxp)