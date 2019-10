Swiss a repris le rythme habituel de ses activités, après deux journées marquées par des perturbations sur ses vols. La compagnie avait cloué dès mardi ses avions A220, appelés aussi C-Series, pour inspection. Un incident technique sur un vol reliant Londres à Genève en avait été l'élément déclencheur. Les affaires ont repris leur cours habituel, a indiqué jeudi un porte-parole à AWP.

Swiss a remis en service sa flotte de 29 avions après une inspection menée sur tous les appareils. «Les moteurs sont dans un état impeccable», a assuré auparavant l'entreprise. Ce n'est pas la première fois qu'un avion C-Series/A220 équipé de réacteurs Pratt & Whitney est touché par un incident technique. Lors d'un vol reliant Londres à Genève, l'avion a cette fois-ci dû atterrir en urgence mardi à Paris suite à un problème de réacteur, selon des informations de plusieurs médias.

En tout, Swiss a annulé une centaine de vols, touchant 10'000 passagers entre mardi et mercredi. La compagnie a indiqué que les passagers touchés ont été contactés et pourront être transférés sur d'autres vols aux frais de Swiss ou remboursés. Si la société a regretté l'incident, elle a également souligné que la sécurité restait la «priorité absolue».

Conçus par le canadien Bombardier et repris depuis par son homologue européen Airbus, ces avions représentent près de la moitié de la flotte assurant les vols européens de Swiss. Ces appareils, qui consomment moins d'énergie et peuvent transporter plus de passagers, ont remplacé à partir de 2016 les vieux Jumbolinos.

D'autres compagnies aériennes sont également affectées. Selon aerotelegraph.com, le vol d'un A220 d'Air Baltic a également dû être annulé. (ats/nxp)