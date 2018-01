En plus d'éventuels frais, les banques gagnent de l'argent en ajoutant diverses majorations sur les cours de change, montre mercredi moneyland.ch.

Le comparateur en ligne a examiné les cours des billets et des devises de cinq monnaies étrangères (euro, dollar, livre, couronne suédoise et baht thaïlandais) auprès de plus de 40 établissements durant six jours. Cela lui a permis de constater des différences «frappantes» des taux de change entre billets et devises ainsi qu'entre les majorations de change.

Celles-ci peuvent être trois fois plus élevées selon les banques. Parmi les établissements étudiés, ce sont les CFF qui sont les plus chers, tandis que la caisse de dépôt Coop s'avère être la plus favorable pour les clients, du moins pour les achats d'euros et de dollars.

Moneyland.ch a calculé la différence en pourcentage entre les prix d'achat et de vente de billets, lorsqu'un client achète une devise étrangère et la revend immédiatement au même endroit. Et selon ce calcul, un client perd en moyenne 5,16% avec les euros. Cela monte à 15% pour le baht thaïlandais et même jusqu'à 26% pour les établissements les plus chers.

Pour les cours des devises, les écarts sont beaucoup plus faibles: 2,9% pour l'euro, 3,1% pour le dollar, 3,2% pour la livre, 3,5% pour la couronne suédoise et 5,1% pour le baht.

Mieux vaut choisir sa propre banque

Selon le type de transaction, c'est le cours des billets ou celui des devises qui sera facturé. Pour les retraits en espèce au guichet, le cours des billets le plus cher est toujours appliqué, note moneyland.ch. Pour les virements via un compte bancaire, c'est en revanche le cours des devises qui est utilisé.

Pour les retraits en espèces à un distributeur, par exemple avec une carte de débit Maestro ou PostFinance, les cours de billets sont utilisés. Pour les bancomats à l'étranger, ce sont les cours des devises qui sont presque toujours appliqués. Cela signifie que le retrait d'argent à l'étranger peut s'avérer moins cher qu'une même opération réalisée au guichet ou au distributeur de sa propre banque, remarque moneyland.ch.

Il existe toutefois des exceptions. Les banques Raiffeisen, Cler, AEK ou PKB offrent des conditions plus avantageuses à leurs propres distributeurs. La Banque cantonale de Genève (BCGE) affiche, elle, son propre cours à ses distributeurs, relève moneyland.ch.

A noter aussi que les achats en devises étrangères auprès de sa propre banque (et de ses distributeurs) n'occasionnent généralement pas de frais supplémentaires. Pour ceux qui ne sont pas clients de l'établissement, une taxe de cinq à dix francs est habituellement perçue. A l'étranger, des frais supplémentaires peuvent encore être ajoutés par l'opérateur ATM. (ats/nxp)