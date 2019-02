Les caisses devraient investir plus dans les hypothèques

Les caisses de pension suisses n'investissent que de manière limitée dans les hypothèques. Ces placements pourraient cependant offrir de meilleurs rendements tout en maintenant un niveau de risque faible. Les possibilités de placement existantes ne sont pas épuisées, a indiqué le comparateur en ligne Moneypark lundi dans une étude.



D'après les données recueillies, les caisses de pension investissent seulement 1,3% de leurs avoirs dans les hypothèques, alors que la loi les autorise à en détenir jusqu'à 50% et que la qualité de ces placements est comparable à celle des obligations de la Confédération.



Avec les hypothèques, le rendement net peut être plus élevé de 1% par rapport aux obligations suisses, assure Moneypark. Et cela n'est pas uniquement valable dans le contexte actuel des faibles taux d'intérêt, mais également dans le cas où ces derniers remonteraient. Les obligations suisses pèsent en moyenne pour 20% des investissements des caisses de pension alors que la rentabilité de ces placements est faible, voire négative.