Il est possible de surfer beaucoup sur internet et de téléphoner souvent en payant moins avec une carte prépayée qu'avec un abonnement forfaitaire, du moins pour un usage en Suisse. Dans une étude publiée jeudi, comparis.ch relève que contrairement aux idées reçues, même les «accros de la connexion» peuvent avoir un intérêt, financièrement, à recourir à des produits prépayés à l'intérieur des frontières.

Plusieurs opérateurs de télécommunications vendent aujourd'hui des produits comprenant un volume de données limité entre 1 et 20 Gigas (Go) avec possibilité d'acheter en option des données supplémentaires. Cette formule, estime le comparateur de prix, «suffit largement aux utilisateurs intensifs», voire aux «nomades numériques», qui sont pratiquement toujours en ligne.

Pour comparis.ch, le profil classique de l'utilisateur intensif correspond à 525 minutes d'appel (210 appels) et 3 Go d'internet mobile par mois. Pour ce type d'utilisation, le produit le plus avantageux est l'offre prépayée Aldi Mobile Smart Flat Auto, qui comprend 3 Go de données pour 28,90 francs par mois. Il est suivi par l'abonnement CoopMobile Swiss Flat, avec un volume de données de 5 Go pour 29,90 francs par mois, et par l'ABO de La Poste Suisse, 5 centimes plus cher mais avec 10 Go de données par mois.

Aujourd'hui, assure le comparateur, les «nomades numériques», dont le profil correspond à 3750 minutes ou 1500 appels par mois et 30 Go de données internet n'ont plus non plus besoin d'un abonnement, en Suisse. Car dans cette classe d'utilisation également, c'est un produit prépayé qui arrive en tête: Sunrise Prepaid Unlimited 90 days, pour lequel les clients paient 40 francs par mois pour un volume de données illimité.

Attention aux frais de roaming

Les hyperconnectés qui souhaitent utiliser le réseau Swisscom tireront pour leur part profit de l'abonnement Wingo Mobile Fair Flat, dont le volume de données est limité à 1 Go. Par ailleurs, en achetant un pack de données supplémentaire (pour atteindre un volume de 30 Go de données), les frais mensuels pour le profil étudié ne dépassent pas les 55 francs.

En revanche, les hyperconnectés qui se rendent souvent à l'étranger ne devraient pas se laisser tenter par les produits avantageux avec des données limitées ou des forfaits destinés à la Suisse. Ces offres peuvent générer des coûts exorbitants hors frontières, prévient Comparis. Il vaut mieux dans ce cas se tourner vers des offres forfaitaires. Il est donc très important de bien connaître son profil avant d'opter pour une option ou une autre, conseille encore comparis.ch. (ats/nxp)