Du mieux pour le commerce de détail

Le commerce de détail a repris un peu de couleur en juin. Corrigées des jours fériés et ouvrables, les recettes générées par ce secteur ont augmenté de 0,7% en termes nominaux et réels sur un an. En mai, les statistiques présentaient une contraction. Sans tenir compte des carburants, les progressions en juin ont atteint respectivement 0,7% en nominal et 0,3% en réel (hors inflation), indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le groupe alimentation/boissons/tabac a accusé un léger repli, alors que le domaine habillement et chaussures a connu une évolution contrastée. La catégorie «autres» a tiré les statistiques vers le haut, avec des poussées de plus de 2%.Ajustées des variations saisonnières, les recettes du secteur présentent des hausses plus importantes, à savoir 1,4% (nominal) et 1,5% (réel). Les évolutions hors carburant sont proches. Toutes les catégories ont connu une progression, surtout le domaine habillement/chaussures, dont les augmentations en nominal et réel ont atteint respectivement 7,4% et 5,6%.