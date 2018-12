Les employés du secteur de la construction bénéficient d'une nouvelle convention collective dès le 1er janvier 2019. L'accord passé entre partenaires sociaux prévoit la garantie de la retraite à 60 ans et des hausses de salaires pour les deux prochaines années.

Le résultat de négociations prévoit une augmentation générale des salaires effectifs et des salaires minimaux de 80 francs tant pour 2019 que pour 2020. L'assemblée des délégués de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) a donné son feu vert mercredi lors de ses assises à Olten, a indiqué l'organisation dans un communiqué.

La Convention nationale (CN) est conclue pour quatre ans avec plusieurs améliorations pour les deux parties. Il est par exemple possible d'introduire des mesures visant à flexibiliser le temps de travail, comme augmenter le solde d'heures supplémentaires à 25 heures au maximum contre 20 heures actuellement.

Retraite à 60 ans

L'assainissement de la Fondation FAR fait aussi partie du paquet négocié. Les mesures pour garantir la retraite dès 60 ans seront engagées dès le 1er avril 2019. De plus, un nouveau modèle récompensera les travailleurs au moyen d'un relèvement de la rente FAR s'ils travaillent 12 ou 24 mois plus longtemps et ajournent ainsi leur départ à la retraite anticipée.

Samedi dernier, les conférences professionnelles des syndicats Unia et Syna avaient déjà accepté le paquet négocié. Les délégations de la SSE ainsi que des syndicats Unia et Syna étaient parvenues à une entente le 3 décembre. (ats/nxp)