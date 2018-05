Les entreprises suisses sont moins touchées par des cas de fraude que leurs homologues étrangères, selon une étude. Elles ne sont que 6% à déclarer avoir été concernées par une telle situation au cours des deux dernières années.

Ce taux apparaît nettement inférieur à la moyenne internationale de 11% d’entreprises affectés par des cas de fraude signalés, a indiqué lundi le cabinet d'audit et de conseil EY, sur la base d'une enquête mondiale réalisée tous les deux ans.

Le classement est dominé par l'Ukraine, l'ancienne république soviétique affichant un coefficient de 36%. Derrière, figurent le Kenya (26%), la Belgique (20%), la Russie (20%), le Danemark (18%) et l’Allemagne (18%).

La part des entreprises en Suisse estimant que les pots-de-vin et la corruption sont largement répandus dans le pays (2% seulement) ressort encore plus faible que le nombre de cas de fraude et de corruption. Seul le voisin allemand présente un pourcentage aussi bas, légèrement démenti toutefois par la réalité, note EY.

Pratique quotidienne

A l'inverse, dans des pays comme le Brésil (96%), la Colombie (94%) ou le Nigeria (90%), les pratiques de corruption sont décrites par les dirigeants locaux comme faisant partie du paysage quotidien. A l’échelle mondiale, la moyenne est de 38%, précise l'étude.

