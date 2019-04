Le nombre d'ouvertures de procédures de faillite a augmenté de 5,4% à 13'971 cas. Le montant des pertes financières résultantes est repassé au-dessus des 2 milliards de francs, selon les statistiques publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'office a observé une hausse quasi généralisée des ouvertures de faillites dans toutes les régions. L'Espace Mittelland a enregistré la hausse la plus marquée - près de 10% - avec 265 cas de plus qu'en 2017. Les cantons de Fribourg ( 8,2%), Berne ( 9,6%), Neuchâtel ( 15,7%) et du Jura ( 25,5%) ont contribué à ce mauvais score.

Pertes financières

L'Arc lémanique a également connu une recrudescence des ouvertures de faillites ( 4,7). Seul le canton de Vaud a profité d'une accalmie (-4,1%), tandis que Genève ( 16,5) a plombé la performance de la région. Zurich est la seule grande région à avoir enregistré une amélioration de la situation par rapport à 2017 (24 faillites en moins).

La hausse des pertes financières résultantes dans le canton de Genève, à 373 millions de francs, a largement contribué à celle de 20% observée au niveau national en 2018, alors que 2017 avait affiché le niveau le plus bas depuis 1994.

L'OFS rappelle que ses statistiques ne tiennent pas compte des procédures engagées en raison de carences dans l'organisation des entreprises. Cette dernière statistique a légèrement diminué au niveau national par rapport à 2017 (-3,1%). (ats/nxp)