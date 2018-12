Par rapport à novembre, l'indicateur, qui perd trois points à 102 points, décroche de sept points dans le commerce de détail et d'un point dans l'industrie, précise l'Institut national des statistiques (Insee). Il reste stable dans le bâtiment et les services. Dans l'ensemble, le climat des affaires, qui rend compte de réponses données par les chefs d'entreprise des principaux secteurs marchands, s'établit à 102 et «reste supérieur ou égal à sa moyenne de longue période dans chaque secteur», précise l'Insee.

L'emploi s'en sort mieux

Le climat de l'emploi reste «quasi stable» à 104, soit également au-dessus de sa moyenne de longue période mais à son plus bas niveau depuis mars 2017. Enfin, l'Insee signale «un climat conjoncturel favorable» avec un indicateur de retournement positif à 0,4, soit légèrement au-dessus de la marge d'incertitude qui se situe entre -0,3 et 0,3. Mardi, l'Institut national des statistiques avait abaissé sa prévision de croissance de l'économie française à 1,5% pour l'année 2018. (ats/nxp)