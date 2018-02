Pour Gibson, plus habitué aux riffs qu’aux fausses notes, celle qu’on lui présente aujourd’hui est salée: le fabricant américain de guitares doit payer 375 millions de dollars de dettes début août (350 millions de francs), celles-ci arrivant à échéance. Ses segments instruments de musique – Gibson ne fait pas que des guitares – et audio professionnel sont pourtant rentables et en croissance, a expliqué le patron de l’entreprise, Henry Juszkiewicz.

Mais ils se portent moins bien qu’il y a quelques années. Afin d’établir un plan de refinancement de la dette, il a été fait appel à une banque d’affaires et un nouveau directeur financier est arrivé lundi pour aider Gibson à ne pas mettre la clé sous le paillasson. Notamment en réexaminant totalement son budget et sa stratégie.

Usine de Memphis vendue

Car Gibson a racheté en 2014 la branche audio du néerlandais Philips. Et ses produits, à faible valeur ajoutée, ne font pas le poids face à ceux de Bose, par exemple. Le fabricant de guitares veut donc recentrer Philips sur «les produits qui ont le plus gros potentiel de croissance et éliminer ceux qui ne sont pas à la hauteur des attentes», a jouté Henry Juszkiewicz. En fin d’année dernière, Gibson a déjà vendu son usine de Memphis, qui fabriquait les guitares personnalisées, et un entrepôt de stockage de ses pianos Baldwin afin de retrouver quelques liquidités.

«Gibson a déjà souffert d’une baisse d’image en 2011, lorsqu’il a été condamné pour importation illégale de bois précieux, rappelle Jean-Michel, vendeur conseil de guitares à La Boîte à Musique, à Échallens (VD). Et ses guitares ont un peu perdu en qualité, tout en restant chères, alors que des luthiers indépendants parviennent à en faire de très bonnes à un meilleur prix.» Autre facteur qui, selon lui, joue en défaveur de Gibson (et des magasins de guitares): le marché vintage sur Internet. «On peut facilement trouver de bonnes occasions d’anciens modèles, meilleurs et moins chers que les neufs.»

«N’achetez jamais une guitare sur Internet!» s’exclame Chris von Rohr, fondateur du groupe de hard rock suisse Krokus. Pour lui, il faut l’essayer et se faire conseiller. Peut-être que certains fabriquent de meilleures guitares que Gibson et Fender. «Mais quand tu joues du rock, tu joues avec elles. La nostalgie, c’est l’héroïne des vieux. Gibson est aujourd’hui devenu too big et sort trop de modèles. Mais la guitare électrique et le rock’n’roll ne vont pas mourir. Parfois, il faut une crise pour pouvoir se remettre sur les rails. J’espère que c’est ce qui arrivera à Gibson. Ses guitares, ce sont quand même les plus belles.» (Le Matin)