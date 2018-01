L'embellie se confirme pour l'hôtellerie suisse. Le nombre de nuitées s'est inscrit en hausse sur les onze premiers mois de l'année 2017, avec un gain de 4,8% par rapport à la même période l'année précédente.

Les hôtels helvétiques ont enregistré 34,67 millions de nuits entre janvier et novembre 2017, révèle mardi l'Office fédéral de la statistique. Le seul mois de novembre a aussi affiché une hausse de 4,8% sur un an, dans la lignée des précédents mois, sachant que seuls février et mars ont connu de légères baisses en 2017.

Entre janvier et novembre, l'augmentation des nuitées a concerné les clients suisses et étrangers, même si les premiers ( 3,7% sur un an) ont moins contribué à la hausse que les seconds ( 5,8%). Dans un contexte d'affaiblissement du franc, il y a eu plus d'un million de nuitées supplémentaires de la clientèle étrangère sur les onze premiers mois de 2017. (ats/nxp)