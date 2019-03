Jouissants d'une situation économique jugée stable, de carnets de commandes bien remplis et de capacités de production pleinement employées, les industriels helvétiques se montrent résolument confiants pour l'année en cours, selon la dernière prise de température réalisée par le cabinet de conseil et d'audit EY.

Près de 60% des 218 firmes non cotées interrogées estiment leurs situation positives. Les pessimistes ne représentent plus que 4% du total, soit le plus faible niveau de morosité depuis 2011.

Résistance des PME

Plus de quatre sondés sur dix anticipent une amélioration de leur activité économique dans les prochains mois. Les auteurs de l'étude parue lundi imputent cet accès de confiance au fait que les entreprises «ont appris à gérer le risque d'un franc trop fort et à adapter en conséquence leurs modèles opérationnels».

Le tissu industriel helvétique, comprenant une multitude de petites et moyennes entreprises hautement spécialisées, offre de surcroît une certaine résistance - du moins à court et moyen terme - contre les crises.

Le recrutement de main d'oeuvre qualifiée fait toujours office de sujet de préoccupation privilégié parmi les dirigeants interrogés. L'accès libre au marché du travail européen figure d'ailleurs en bonne place dans les revendications des responsables, aux côtés des allègements fiscaux, administratifs ou salariaux. (ats/nxp)