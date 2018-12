La solide croissance mondiale et suisse observée cette année ne devrait pas se poursuivre en 2019, même si les économistes n'entrevoient pas encore de récession. Les tensions politiques, les litiges commerciaux et le resserrement des politiques monétaires rendent toutefois les investisseurs nerveux, ce qui devrait se traduire par des marchés actions plus volatils.

La fête n'est pas encore terminée sur les marchés, mais la fin semble proche, estiment en quintessence les économistes. Alors que le Swiss Market Index n'a connu que la voie ascendante depuis 2009, doublant quasiment de valeur en neuf ans, le «Bull Market» commence à s'épuiser.

La tableau est similaire sur les autres grandes places mondiales. Dow Jones et Nasdaq américains, Dax allemand, FTSE 100 britannique ou Nikkei japonais ont tous bondi depuis 2009 avant de marquer le pas en fin d'année.

«La phase haussière est-elle terminée ou va-t-elle encore durer?», se sont interrogés les spécialistes de Pictet lors d'un récent événement à Zurich.

Selon le chef stratégiste de Pictet Asset Management, Anastassios Frangulidis, l'année 2018 a connu une croissance mondiale synchronisée et la politique monétaire a soutenu les marchés. «L'environnement a été nettement meilleur (en première partie d'année) qu'aujourd'hui», où la croissance s'est clairement désynchronisée entre les Etats-Unis et le reste du monde.

Fragmentation économique

«La désynchronisation et la fragmentation de l'économie mondiale devraient se renforcer», ont également estimé les spécialistes d'Allianz Global Investors. Pour ces derniers, «ce scénario refléterait la poursuite d'une tendance véritablement amorcée en 2018 avec le repli des marchés».

La plupart des augures économiques prévoient un ralentissement conjoncturel. «L'économie mondiale ne croît plus aussi fortement, mais elle progresse. Nous avons des incertitudes liées au Brexit et aux litiges commerciaux, mais les données fondamentales sont solides», a estimé Christoph Schenk, directeur des investissements à la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

«Nous ne sommes pas encore dans un marché baissier, pour cela il faudrait une récession. Or, nous constatons un ralentissement mais pas une récession», a insisté M. Schenk.

Une récession ne pointe pas encore à l'horizon, a également estimé M. Frangulidis. «Elle n'aura pas lieu l'année prochaine mais un peu plus tard, peut être vers 2020», a-t-il estimé. Credit Suisse a rejoint ce point de vue, disant prévoir un «ralentissement modéré de la croissance mondiale».

Concrètement, la banque aux deux voiles s'attend à ce que la croissance mondiale reste à 3,3% cette année, avant de reculer à 3,0% en 2019. Les Etats-Unis doivent toujours afficher une conjoncture robuste, avec un produit intérieur brut (PIB) de 2,9% en 2018 et à 2,7% l'année suivante.

La zone euro, principal client des entreprises suisses, devrait voir sa croissance économique passer de 2,0% à 1,8% et la Suisse de 2,7% à 1,7%.

«En 2018, l'économie suisse a atteint son plus haut niveau de croissance depuis 2010», a résumé la Banque Migros, selon laquelle «l'apogée conjoncturel sera atteint cette année. Il faut par conséquent s'attendre à une normalisation en 2019», qu'anticipent aussi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) et l'institut KOF.

Banques centrales sous surveillance

Les décisions des instituts d'émission vont être surveillées de près. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait relever ses taux mercredi, la Banque centrale européenne (BCE) a entériné l'abandon fin décembre de son vaste programme de rachat de dette, tout en maintenant jeudi dernier ses taux directeurs à leur plus bas historique.

La Banque nationale suisse (BNS) observe toujours un statut quo sur sa politique monétaire, tout en gardant un oeil sur son homologue francfortois. Face au ralentissement économique attendu et la faible pression inflationniste, certains observateurs s'attendent à ce que les instituts d'émissions marquent une pause ou repoussent la normalisation de leur politique monétaire.

Selon David Marmet, économiste en chef de la ZKB, «la BNS peut sans problème attendre la BCE». Et cette dernière pourrait bien n'agir sur ses taux qu'en 2020. Dans ce contexte, le marché des actions recèle toujours du potentiel, même si les investisseurs doivent se préparer à une plus grande volatilité. Credit Suisse table en 2019 sur des rendements de 5,5%, après 6,8% en 2018, pour les action américaines, de 4% (après -4,2%) pour leurs homologues de la zone euro et de 4,8% (-0,1%) pour les titres suisses.

UBS recommande d'investir aux Etats-Unis dans les secteurs financier et de l'énergie, en zone euro dans l'énergie également et les fournisseurs d'énergie et en Suisse dans les titres à dividende de haute qualité.

Pour la ZKB, les actions restent à privilégier aux obligations vu les faibles taux, de préférence des valeurs défensives suisses et américaines. (ats/nxp)