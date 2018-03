Les marques horlogères suisses tablent en moyenne sur une hausse de leurs ventes de 10% pour cette année, a constaté l'ats à Baselworld. Elles sont confiantes dans la reprise, mais restent prudentes face aux tensions économiques croissantes.

Tag Heuer a réalisé en 2017 un «record historique», selon son directeur général Jean-Claude Biver. Le début d'année est également positif pour la marque horlogère, propriété du groupe de luxe français LVMH. Des tensions dans les échanges économiques l'inquiètent.

Et d'évoquer les barrières douanières, une «guerre économique» entre les Etats-Unis et la Chine, ou encore le renforcement de l'embargo avec la Russie. «On doit avoir un minimum de prudence, car on ne peut pas prévoir jusqu'où ce protectionnisme peut aller et quelles peuvent en être les conséquences», a lâché Jean-Claude Biver.

Autre marque du groupe LVMH, Hublot s'est approché des 600 millions de francs de chiffre d'affaires l'an dernier, un niveau qui sera dépassé en 2018. «Nous avons vécu une excellente année 2017 avec une croissance de 12%», a déclaré Ricardo Guadalupe, directeur de Hublot. Et pour cette année, une progression comprise entre 10 et 15% est attendue.

De son côté, Chopard a vécu une belle année 2017, avec une croissance de 10%, qui devrait se répéter en 2018. «L'an dernier, nous avons connu une belle performance aussi bien dans l'horlogerie que dans la bijouterie», a expliqué Karl-Friedrich Scheufele, co-président de la marque familiale genevoise. En nombre de pièces, la bijouterie a progressé de 20% en 2017. Chopard produit environ 65'000 montres et 70'000 bijoux par an.

«Année exceptionnelle» pour Longines

Au niveau du Swatch Group, Longines a réalisé une année «exceptionnelle» en 2017, se félicite son président Walter von Känel. La marque de St-Imier (BE) reste dominante dans la gamme de prix allant de 1500 à 3000 francs. «Nous sommes probablement passés à la troisième position en matière de chiffre d'affaires consolidé des marques suisses».

Pour 2018, les affaires ont très bien commencé, ajoute son emblématique patron. Les ventes ont augmenté d'un bon pourcentage à deux chiffres en janvier et février. Autre marque du Swatch Group, Certina s'attend à une hausse importante de ses ventes en 2018. Elle compte sur une croissance à deux chiffres en Asie et de moins de 10% en Europe. «Il y a une reprise de confiance des consommateurs et du tourisme asiatique», a observé Adrian Bosshard, son président. En 2017, «on a atteint notre objectif de croissance à deux chiffres seulement au 2e semestre». Lors des six premiers mois, les ventes ont progressé en dessous de 10%. En Europe, où la marque réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires, «ce n'était pas l'euphorie».

Du côté de Breguet, la firme a connu l'an dernier «une belle croissance à deux chiffres, un peu supérieure à celle du Swatch Group», note son président Marc Hayek. Les trois premiers mois de 2018 sont encore en claire progression par rapport à 2017.

Une tendance qui devrait se poursuivre sur l'ensemble de l'année. Une croissance à deux chiffres est attendue, entre une dizaine et une vingtaine de pourcents, espérée plutôt vers le haut de cette fourchette, a ajouté le petit-fils du fondateur du groupe.

Moins d'euphorie chez les petites marques

Pour Raymond Weil, les ventes ont été stables en 2017, après une année 2016 pas extraordinaire. Le directeur de la marque genevoise familiale, Elie Bernheim, est plutôt optimiste pour 2018 mais reste prudent. «Depuis l'automne 2017, nous enregistrons des mois solides avec une croissance de 5 à 10%, selon les marchés», a-t-il ajouté. «Nous sommes donc confiants mais sans excès» pour cette année.

Du côté de Corum, la marque basée à La Chaux-de-Fonds, mais contrôlée par le groupe chinois Citychamp Watch & Jewellery (ex-China Haidan), a vu son chiffre d'affaires reculer l'an dernier de 8 à 10% par rapport à 2016. «Nous avons progressé en termes de rentabilité et perdu 2 millions de moins que l'année précédente», explique toutefois Jérôme Biard, son directeur.

L'objectif pour 2018 porte de nouveau sur le bénéfice brut dont la marque aimerait qu'il augmente de 20%. «C'est ambitieux mais raisonnable», estime le directeur. «Si demain je peux progresser davantage en bloquant la production à 7000 montres (contre 10'000 produites en 2017, ndlr), on va le faire. Pour moi, sur les 10'000 montres produites en 2017, il y en a 3000 qui n'ont pas été vendues comme il fallait», ajoute le patron de Corum. (ats/nxp)