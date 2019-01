L’association de défense des consommateurs britanniques «Which?» vient de publier un classement des meilleures et des pires compagnies proposant des croisières. On retrouve de la Suisse à la meilleure et la pire place. Viking Ocean Cruises, dont le siège est à Bâle, arrive en tête des vingt sociétés notées. Et MSC Croisières, basée à Genève, est bonne dernière, relève le «Daily Mail».

Ce classement a été réalisé après un sondage auprès de quelque 2500 Britanniques. Qui devaient attribuer de 0 à 5 étoiles aux compagnie pour 11 critères: le service à bord, l’espace disponible, la qualité de la nourriture et des cabines ou encore le rapport qualité-prix.

De 88 à 54% de taux de satisfaction

Au final, Viking Ocean Cruises obtient un taux de satisfaction de ses clients de 88%. Elle est suivie de près par deux compagnies qui font presque aussi bien: Saga Ocean Cruises (87%) et Noble Caledonia (86%).

En queue de classement on trouve Royal Caribbean, avec 68% d’opinions favorables. Puis Norwegian Cruise Line (66%). Et enfin MSC Croisières, avec une satisfaction de seulement 54%.

Un sondage à prendre au sérieux? «Which?» affirme que oui. On notera tout de même que les compagnies en tête de classement utilisent des navires en moyenne plus petits. Et surtout proposent des croisières plus luxueuses. Le prix moyen par nuit, selon le «Daily Mail», est de 430 francs pour le lauréat, Viking Ocean Cruises. Mais de 185 francs pour MSC.

Forte croissance

Contacté par le quotidien britannique, un porte-parole de MSC Croisières a dit son étonnement. «Nous sommes très surpris par les commentaires contenus dans ce rapport, car ils ne correspondent pas à l’expérience de vacances que nous proposons et aux commentaires que nous recevons régulièrement de nos clients et de nos partenaires commerciaux», a-t-il plaidé.

Puis il a souligné que la forte croissance de MSC au Royaume-Uni et en Irlande indique plutôt que son offre serait appréciée. «De plus, plus d’un client sur trois repart pour une nouvelle croisière avec nous dans les 18 mois», a-t-il encore ajouté.

