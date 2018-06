La Suisse romande a tiré son épingle du jeu au niveau des offres d'emploi publiées sur la période mai-juin, avec une progression mensuelle de 6,6%. Cette hausse s'avère bien meilleure que la moyenne suisse ( 2,2%) et que celle enregistrée dans la partie alémanique ( 1,6%).

En comparaison annuelle, les offres d'emploi ont gonflé en juin de 10,2% à l'échelon national, affirme mercredi la société de placement de cadres Michael Page dans un communiqué, diffusé en marge de la publication de son Swiss Job Index. La croissance moyenne ces trois dernières années s'est élevée à 8,9%.

L'Arc lémanique en tête

L'Arc lémanique - soit Genève, Vaud et le Valais - se place en pole position dans le classement des régions, avec une hausse mensuelle de 6,6% et annuelle de 13,1%. Le Plateau, qui comprend les cantons de Berne, de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et de Soleure, a crû modestement par rapport au mois précédent ( 1,3%), mais affiche une augmentation de 12,8% sur un an.

La Suisse septentrionale (Argovie et les deux Bâle) termine en queue de classement avec des progressions anecdotiques.

La hausse «significative» des offres d'emploi en juin s'est étalée sur l'ensemble du premier semestre, affirme Charles Franier, directeur chez Michael Page, cité dans le communiqué. «La demande a été particulièrement forte pour tous les techniciens spécialisés, (...) y compris transport et logistique, IT et contrôle bancaire et financier», explique-t-il. (ats/nxp)