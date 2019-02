Le nombre d'offres d'emplois a fortement progressé en février de 21,5% sur un an et de 7,6% sur un mois, selon l'indice compilé par la cabinet de recrutement Michael Page. La hausse a été particulièrement forte en Suisse romande, ainsi que dans le secteur du transport et de la logistique.

«L'année semble vouloir démarrer très fort», a estimé Julien Gibert, directeur chez Michael Page, cité dans un communiqué mardi. «Outre la demande saisonnière de spécialistes en audit, comptabilité et finance, de nombreuses catégories d'emploi affichent une croissance à deux chiffres», a-t-il précisé.

La demande en spécialistes du transport et de la logistique a ainsi bondi, avec une envolée de 48% du nombre d'offres d'emplois en février comparé au même mois de l'année précédente. Les experts en sécurité informatiques ont également la cote, avec une progression de 36,3% des annonces de postes.

Suivent les spécialistes du risque et du crédit ( 26,8%), de l'audit, de la comptabilité et de la finance ( 13,5%) et de l'assurance non-vie ( 7%).

Au niveau régional, le nombre d'offres d'emplois s'est envolé dans l'est du pays ( 29,6%), le Plateau suisse ( 28,3%), la région lémanique ( 24,5%), le Nord ( 17,1%), le Centre ( 16,9%) et Zurich ( 10,9%).

Michael Page publie chaque mois son Swiss Job Index le nombre d'offres d'emploi publiées sur les sites internet des entreprises établies en Suisse. (ats/nxp)