Le célèbre chef britannique Jamie Oliver, qui a contribué à populariser la gastronomie anglaise dans le monde, a annoncé mardi la faillite de ses restaurants au Royaume-Uni, ce qui menace 1300 emplois.

La plupart des établissements concernés appartiennent à sa chaîne Jamie's Italian lancée en 2008. D'après la BBC, un total de 25 restaurants du cuisinier vedette devenu homme d'affaires sont concernés.

«Je suis dévasté par la faillite de nos restaurants au Royaume-Uni», a déclaré le chef sur Twitter. «Je suis très attristé par ce qui arrive et je voudrais remercier nos employés et nos fournisseurs qui se sont donnés corps et âmes dans cette activité depuis plus de dix ans», a renchéri Jamie Oliver dans un communiqué.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver