Toutes les régions en ont profité

Les 13 régions touristiques de Suisse ont toutes profité de l'année faste 2017. La région Berne (8,2%) affiche la progression des nuitées la plus importante. L'association hotelleriesuisse s'inquiète toutefois de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans la branche.



La région zurichoise (6%), le Valais (6,9%) et les Grisons (4,9%) n'ont pas été en reste, selon les chiffres de l'hébergement hôtelier publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Avec un gain de 7,7% par rapport à 2016, le Tessin présente l'une des plus fortes poussées en termes relatifs.



L'an passé, la durée de séjour s?est élevée, comme en 2016, à 2 nuits. Les hôtes étrangers sont restés en moyenne 2,1 nuits. Les Grisons détiennent la palme (2,7 nuits), la région Fribourg ferme la marche (1,6 nuit). Le taux net d'occupation des chambres s'est amélioré de 51,3% à 52,9%, avec le record pour Genève (66,3%).



«Le creux de la vague est passé», a estimé Andreas Züllig, président de l'association sectorielle hotelleriesuisse, à l'occasion de la conférence annuelle de Suisse Tourisme. «Grâce à une bonne saison d'hiver, tous les signaux sont au vert», a-t-il résumé, non sans évoquer les défis de taille pour la branche.



Après une initiative populaire contre l'îlot de cherté helvétique - pour des prix équitables, sur laquelle les Suisses voteront, la faîtière s'attaque au manque de personnel qualifié. Pour la première fois, les hôteliers y voient un problème plus important que la situation monétaire, selon un sondage publié jeudi par l'organisation.