Lidl Suisse remanie sa direction générale

Lidl Suisse a nommé Christian Steimle au poste de directeur opérationnel et Alessandro Wolf à celui de responsable de la gestion des biens immobiliers à compter du 1er octobre, selon un communiqué publié lundi.

Fort d'une expérience de plus de seize ans au sein de Lidl, Christian Steimle a occupé différentes fonctions de direction dont celle, la plus récente, de directeur général de la Suisse orientale et du Tessin.

Avec plus de dix ans d'ancienneté, Alessandro Wolf, 34 ans, auparavant directeur opérationnel, prendra la succession de Nadia von Veltheim qui quitte l'entreprise. (ats/nxp)