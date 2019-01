Lindt&Sprüngli a gagné «d'importantes parts de marché» en 2018 et enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 5,5% à 4,31 milliards de francs. Le contexte reste cependant «difficile», relève mardi le chocolatier de Kilchberg, avec des marchés saturés en Europe et aux Etats-Unis.

La hausse des ventes est légèrement inférieure au consensus des analystes, qui avaient anticipé un chiffre d'affaires de 4,33 milliards.

La progression stagne

Le groupe chocolatier zurichois se félicite néanmoins de pouvoir afficher «une fois de plus» une croissance supérieure à la moyenne du marché. Les résultats en Europe et dans la zone «reste du monde» en particulier sont réjouissants, estime le groupe, ainsi que l'évolution du nombre de magasins et cafés ( 50 emplacements).

Néanmoins, le marché européen, en dépit d'une croissance organique de 5,6%, voit sa progression stagner, voire légèrement régresser. Les pays de l'Est, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont toutefois crû de façon robuste (à deux chiffres dans les pays de l'Est). Outre-Atlantique, le Canada enregistre aussi une hausse à deux chiffres, de même que le Brésil et le Japon.

Croissance à deux chiffres

La marque Lindor se targue d'une croissance à deux chiffres. Les produits de haute qualité portent les ventes. Mais d'une façon générale, le fabricant observe une pression sur les prix qui «modifie» les paramètres.

La croissance organique s'est située à 5,1%, soit dans la cible visée. Les effets de change se sont révélés légèrement favorables. La marge opérationnelle (Ebit) pour l'année est attendue «*dans le cadre des objectifs».

Le chocolatier a revu à la baisse ses projections à long terme de croissance des ventes à 5-7%, contre 6-8% jusqu'ici. Les chiffres détaillés seront publiés le 5 mars. (ats/nxp)