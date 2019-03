La Première ministre Theresa May a déclaré lundi soir avoir obtenu des garanties légalement contraignantes à l'accord sur le Brexit, après des discussions de dernière minute à la veille d'un vote crucial à Londres.

«C'est cet accord ou le Brexit pourrait ne pas se produire du tout», a immédiatement mis en garde le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Mardi, les parlementaires britanniques vont voter pour la deuxième fois sur le traité de retrait, après l'avoir massivement rejeté mi-janvier.

«Il n'y aura pas de troisième chance», a averti M. Juncker. Mais quelques minutes plus tard déjà, depuis Londres, le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn appelait à voter contre l'accord.

Our agreement provides meaningful clarifications & legal guarantees to the Withdrawal Agreement & #backstop. The choice is clear: it is this deal, or #Brexit may not happen at all. Let’s bring the UK’s withdrawal to an orderly end. We owe it to history. https://t.co/lfy9eehEZi pic.twitter.com/XCqcLwZV7V