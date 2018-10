Comme s'il n'avait que faire des menaces de Donald Trump, l'excédent commercial chinois a atteint un nouveau record le mois dernier avec les Etats-Unis, alors même que le président américain imposait des droits de douane punitifs aux exportations de Pékin.

Avec 31,05 milliards de dollars pour le mois d'août, l'excédent de la Chine vis-à-vis des États-Unis constituait déjà un record. Selon les statistiques publiées vendredi par les Douanes chinoises, le pays a fait encore mieux en septembre, avec 34,13 milliards. De quoi exacerber la fureur de Donald Trump, qui déclarait mercredi que les Chinois «pensent que les Américains sont bêtes», et qui a renouvelé sa menace d'accroître encore les sanctions envers la deuxième économie mondiale.

