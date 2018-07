Le patron du géant automobile Fiat Chrysler Sergio Marchionne, décédé mercredi à Zürich, était gravement malade depuis plus d'un an, a révélé jeudi l'Hôpital universitaire de Zürich (USZ), afin de répondre à «diverses rumeurs».

Sergio Marchionne, 66 ans, avait subi une opération fin juin, officiellement à une épaule, et aurait souffert de «complications inattendues», selon Fiat Chrysler.

Dans un rare communiqué, l'hôpital où il avait été admis rappelle qu'il «accorde une grande importance au secret médical, et ce quels que soient les patients traités».

Mais, poursuit-il, l'hôpital «est actuellement confronté à diverses rumeurs concernant le traitement médical» de M. Marchionne, ce qui l'a poussé à prendre position afin «d'éviter toute spéculation supplémentaire».

Grave maladie

«Depuis plus d'un an, il se rendait régulièrement à l'hôpital pour traiter une grave maladie. Malgré le recours à toutes les possibilités de la médecine de pointe, Monsieur Marchionne est malheureusement décédé. Nous regrettons profondément son décès et exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille», conclut le communiqué.

Dans une interview au Corriere della Sera, Pier Luigi Battezzato, père de la compagne de Sergio Marchionne, a déclaré que «ça se serait peut-être mieux passé s'il s'était fait opérer» en Italie.

«Ce devait être une simple intervention. Peut-être n'était-il pas dans les conditions d'affronter cette opération. Je ne sais pas, il est arrivé à la clinique éprouvé physiquement», a ajouté M. Battezzato.

Un porte-parole de Fiat Chrysler (FCA) a indiqué jeudi «ne pas être en mesure de commenter les déclarations de l'hôpital universitaire de Zurich».

«Pour des raisons du respect de la vie privée d'un point de vue médical, la société n'avait pas connaissance des faits relatifs à l'état de santé de M. Marchionne», a-t-il ajouté.

«La société a appris que M. Marchionne avait subi une intervention chirurgicale et a émis une déclaration à ce sujet. Le vendredi 20 juillet, la société a été informée par la famille de M. Marchionne, sans aucun autre détail, de la grave détérioration de sa condition et du fait que par conséquent il ne serait pas en mesure de retourner au travail. La société a donc pris et annoncé les actions nécessaires le jour suivant.» (afp/nxp)