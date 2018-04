A l'occasion des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale, le conseiller fédéral responsable des Finances, Ueli Maurer, en a profité pour rencontrer plusieurs de ses homologues, notamment américain, français et allemand, pour des entretiens bilatéraux.

Selon son porte-parole Peter Minder, interrogé par l'ats, Ueli Maurer a tenu à souligner «la nécessité de réformes structurelles en rapport avec le problème de la dette». Et au vu de sa propre situation d'endettement et bonne santé financière et économique, la Suisse est prise au sérieux dans ses interventions, a-t-il ajouté.

Ueli Maurer s'est plus globalement engagé pour le renforcement de la capacité de résistance économique et financière. Il a aussi plaidé pour l'ouverture des marchés de biens et de capitaux.

Outre Ueli Maurer, chef de la délégation suisse, le ministre de l'Economie Johann Schneider-Ammann et le président de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan, participaient également aux réunions. (ats/nxp)