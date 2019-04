Le président de la Confédération Ueli Maurer et le ministre de l'économie Guy Parmelin participeront vendredi et samedi à Washington aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Ils seront accompagnés du président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan.

Lors de la réunion du FMI, la Suisse soutiendra l'accord qui se profile sur la réforme relative aux ressources et la répartition des droits de vote entre les Etats membres, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

Avant la réunion, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 se réuniront. Ils discuteront notamment de la fiscalité des entreprises dans une économie de plus en plus numérique ainsi que de la garantie de la qualité et de la durabilité des investissements dans les infrastructures. (ats/nxp)