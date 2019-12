Les caisses de pension ont dû puiser dans leurs réserves pour amortir le repli sur les marchés actions enregistré en 2018. Le découvert a progressé de 20%, à 38,6 milliards de francs, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué lundi.

L'année dernière, les placements ont enregistré un résultat net négatif, à -25,5 milliards de francs. Pour compenser, 34 milliards ont été prélevés sur les réserves de fluctuation de valeurs. Le montant de ces dernières a ainsi diminué, passant de 9,5% du total du bilan l'année précédente à 5,8%, soit 50,8 milliards, en 2018.

«Les placements ont certes enregistré un résultat net négatif, mais celui-ci a pu être compensé en majeure partie par la dissolution de 40% des réserves de fluctuations de valeur», s'est réjoui l'OFS.

La correction intervenue sur les marchés financiers, en particulier fin 2018, a eu des conséquences sur les placements des caisses de pensions, écrit l'établissement. La part des actions a chuté à 27,9% du total, contre 31,4% pour les obligations. Les biens immobiliers ont conservé leur troisième place avec une part de 20,3%.

Le total du bilan des 1562 caisses de pensions s'est porté à 875,8 milliards (-2,1%). La statistique des caisses de pensions recensait 4,2 millions d'assurés actifs ( 1,6%), dont 2,4 millions d'hommes et 1,8 million de femmes. Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont touché en moyenne 28'947 francs par an. La valeur moyenne du capital retiré à la retraite, partiel ou intégral, se montait à 189'751 francs ( 0,5% sur un an). (ats/nxp)