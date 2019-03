Le concepteur tessinois de dispositifs orthopédiques et neurochirurgicaux Medacta annonce lundi son intention d'entrer à la Bourse suisse. L'entrée sur SIX Swiss Exchange devrait être achevée au deuxième trimestre, selon le communiqué.

L'entreprise, fondée en 1999 et aux mains de la famille Siccardi, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 273 millions d'euros (309 millions de francs) avec une marge Ebitda ajustée de 32%. Les revenus viennent avant tout des divisions «à haut volume Hanches et Genoux. Elle ont respectivement généré 56% et 35% des recettes». Le reste provient des solutions Epaule, Colonne vertébrale et Médecine du sport.

«Nous croyons que le moment est venu d'élargir notre actionnariat. Cette introduction en Bourse nous permettra d'accroître la visibilité de Medacta et de faciliter l'accès à des talents internationaux», indique le directeur général Francesco Siccardi, cité dans le document.

«L'introduction en Bourse devrait se composer uniquement d'actions secondaires, la famille Siccardi conservant une participation majoritaire après l'IPO», selon le communiqué du groupe de Castel San Pietro. Les banques Credit Suisse et Morgan Stanley, mais aussi JPMorgan et la banque d'investissement d'UBS seront impliquées dans l'opération.

Un millier d'employés

La société est présente dans douze pays, dont les Etats-Unis, le Japon et l'Australie et certains pays européens. Elle compte des distributeurs dans 20 autres pays. Medacta revendique 400 brevets (268 délivrés et 141 en attente) ainsi que 970 employés.

«Sa gamme de produits attractive et sa diversification géographique ont permis à l'entreprise d'être l'une des sociétés orthopédiques ayant la croissance la plus rapide en 2018», selon le document. «Le marché offre la possibilité de croître organiquement sur tous les segments, grâce à une plus grande pénétration du marché, l'ajout de nouveaux marchés ainsi que de nouveaux produits et techniques chirurgicales».

Les origines de l'entreprises remontent à la moitié du 20e siècle. En 1958, Francesco Siccardi Senior a fondé Bieffe Biochimici Firenze, entreprise spécialisée dans la dialyse, l'urologie et la perfusion intraveineuse. Une partie de l'activité (les produits de fluides stériles) est vendue par la famille Siccardi au groupe Baxter en 1997. Deux ans plus tard, elle décide d'entrer sur le marché de l'orthopédie et fonde Medacta. Son fondateur et ancien directeur général, Alberto Siccardi, est le président du conseil d'administration.

La société suisse développe, fabrique et vend des prothèses de hanche, de genoux mais aussi des dispositifs pour la colonne vertébrale et divers instruments pour les interventions chirurgicales. Elle indique avoir introduit en 2004 la technique de voie antérieure miniinvasive (AMIS) pour les interventions sur les hanches. En 2016, elle a inauguré une nouvelle usine à Rancate (Tessin) pour la division Colonne vertébrale, incluant la fabrication et la recherche et développement.

Marco Gadola annoncé au conseil

Le conseil d'administration de Medacta devrait être composé de cinq membres, dont trois indépendants et deux membres de la famille Siccardi. Le groupe a proposé d'élire comme directeur indépendant Victor Balli, l'ex-chef des finances de Barry Callebaut qui siège notamment au conseil de Givaudan et Ceva Logistics. Philippe Weber (associé chez Niederer Kraft Frey) et Marco Gadola (directeur général de l'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann) seront aussi proposés.

Marco Gadola rejoindra le conseil de Medacta au 1er janvier 2020, après avoir quitté ses fonctions à la tête de Straumann. Il est aussi pressenti pour reprendre la présidence du facilitateur de distribution zurichois DKSH et il sera proposé comme nouveau président du conseil du groupe textile Calida, selon des informations parues en février.

Maria Luisa Siccardi Tonolli, membre du conseil de Medacta depuis 2003, deviendra membre non-indépendante. Le fondateur Alberto Siccardi conservera la présidence. (ats/nxp)