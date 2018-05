Un e-commerce resplendissant

Alibaba et ses clients ne cessent de gagner des parts de marché en Suisse. En 2017, la Poste a traité près de 14 millions de paquets en provenance de l'ex-Empire du Milieu.



Près de 45'000 petits colis ont été acheminés chaque jour depuis l'Asie, en hausse de 40%. Il s'agit principalement d'électronique de loisir et d'accessoires ou encore des bijoux et des vêtements.



Selon les douanes helvétiques, les mauvaises déclarations de valeur de ces paquets coûtent environ 20 millions de francs en termes de TVA.