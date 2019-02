La Fédération des coopératives Migros liquide ses stocks de produits de la marque Mars avec un rabais de 50% à compter de mercredi, faute d'accord entre les parties sur le prix des futures commandes.

Le géant orange refuse la hausse de prix de 12,7% demandée par la filiale suisse du confiseur et producteur de nourriture pour animaux sur une sélection de produits. Il considère les nouvelles exigences de Mars sur différents articles de confiserie, ainsi que d’alimentation pour animaux, comme inadmissible, injustifiée et non compétitive, écrit-il dans un communiqué. «Nous ne pouvons pas accepter cette hausse de prix et refusons de la répercuter sur nos clients», affirme Lorence Weiss, responsable de la direction «Food», ce d'autant plus que Migros ne bénéficie que d'une marge «nettement inférieure à la moyenne».

M&Ms, Snickers, Twix plus là

C'est la raison pour laquelle il ne sera bientôt plus possible de trouver sur les rayons certains produits M&Ms, Snickers, Twix ainsi que les snacks pour animaux Dreamies, précise Migros. Les consommateurs peuvent s'attendre à une rupture de stock partielle dans les prochaines semaines, suite à l'arrêt des commandes. Le géant orange est en discussion avec d'autres fournisseurs pour proposer une offre alternative.

«Nous avons conscience du fait que la situation n’est pas non plus facile, pour certains de nos fournisseurs. C’est pourquoi nous comptons sur le dialogue et sur une bonne collaboration pour trouver ensemble des solutions», ajoute Lorence Weiss.

En magasin, les présentoirs de produits du confiseur et producteur de nourriture pour animaux seront laissés vides, avec l'inscription «interruption de livraison», indique le porte-parole de la Migros Tristan Cerf. «Mais nous travaillons d'arrache-pied pour organiser des produits de remplacement».

Denner aussi

Selon le «Blick», Denner, qui appartient à la Migros a emboîté le pas et boycotté à son tour une dizaine de produits Mars. Un porte-parole a confirmé : «Nous sommes également en désaccord avec Mars et n'acceptons pas ces augmentations de prix». Denner n'a pas voulu dire quels produits seraient retirés des rayons.

Du côté de Mars Suisse, la porte-parole Lidia Manfredi a déclaré au «Blick» que le groupe «menait actuellement des discussions annuelles» avec ses partenaires commerciaux. «Nous vous demandons de bien comprendre que nous ne commenterons pas ces négociations.»

Coop en janvier déjà

En janvier, Coop avait déjà renoncé aux produits du groupe Mars, également en vue d'obtenir de meilleurs prix. Plusieurs marques détenues par le géant américain, comme les aliments pour chats Whiskas, le riz Uncle Ben's, ou encore les produits à base de chocolat Twix, Bounty et M&M avaient alors disparu des rayons.

Depuis, le différend a été réglé récemment et une solution satisfaisante pour les deux parties a été trouvée, selon le vice-président de Coop Philipp Wyss, interrogé la semaine dernière par le «Blick». Désormais, les produits du groupe Mars ont pu être baissé de près de 20%. Les M&Ms coûtent ainsi 2,90 francs au lieu de 3,20 francs et la nourriture pour chats Whiskas Ragout est même deux francs moins chère.

Le groupe Mars propose entre autres les marques M&M's, Maltesers, ou encore Milky Way dans la confiserie. Il contrôle les marques Pedigree, Cesar, Whiskas, Royal Canin ou Sheba dans la nourriture pour animaux. (nxp)