Flughafen Zürich a enregistré une baisse de 16,7% de son bénéfice net en 2018 à 237,8 millions de francs, en deçà des attentes du marché. Les indicateurs de rentabilité publiés mardi déçoivent également les prévisions des analystes.

L'exploitant de l'aéroport de Zurich a enregistré une hausse de 11,2% de son chiffre d'affaires à 1,15 milliard de francs, indique-t-il dans un communiqué.

Le résultat opérationnel brut (Ebitda) ajusté a subi une baisse de 2,2% à 571 millions de francs, alors que les analystes en attendaient 589 millions. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'est élevé à 326,5 millions de francs. Ces deux indicateurs ont connu une hausse de 8,6% et 14,6 respectivement compte non tenu des éléments exceptionnels.

Encore plus de passagers attendus en 2019

L'aéroport de Zurich a accueilli l'an dernier 31,1 millions de voyageurs, un chiffre en hausse de 5,8% en comparaison annuelle.

Les charges opérationnelles ont augmenté de 28,3% à 582 millions de francs, principalement en raison de l'extension du programme d'insonorisation.

Pour 2019, la société s'attend à une hausse d'environ 3% du nombre de passagers.

L'Ebitda et le bénéfice net sont escomptés «en hausse», sans plus de précision. Flughafen Zürich compte investir entre 350 et 400 millions de francs.

Le conseil d'administration proposera un dividende relevé à 6,90 francs par titre lors de la prochaine assemblée générale. La rémunération est supérieure aux attentes du marché, qui en espérait 6,78 francs. (ats/nxp)