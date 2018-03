La promotion économique de la Confédération et des cantons a créé 1555 postes de travail en Suisse l'an dernier, soit 550 de plus qu'en 2016. En revanche, les implantations d'entreprises ont légèrement diminué, à 245, contre 265 un an plus tôt.

Parallèlement à l'orientation stratégique, une amélioration générale de la conjoncture économique et un léger affaiblissement du franc ont contribué à l'évolution positive du nombre d'emplois créés, indique jeudi dans un communiqué la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l'économie publique (CDEP).

Une nouvelle stratégie

En raison de nombreux facteurs annuels, liés au contexte économique, les implantations connaissent pour leur part d'importantes fluctuations, explique la CDEP. A l'image de l'année précédente, la plupart des entreprises étant venues s'implanter en Suisse en 2017 - environ la moitié - relevaient des technologies de l'informatique et des communications, ou des sciences du vivant.

Une nouvelle stratégie a été développée pour les années 2017 à 2019, rappelle par ailleurs la CDEP. Elle vise les potentiels dans les industries clés. L'essentiel des efforts se porte toujours sur l'Allemagne, la France, l'Italie, la Russie, les Etats-Unis, le Japon, l'Inde, la Chine, la Grande-Bretagne et le Brésil.

La CDEP dénombre chaque année les entreprises qui se sont installées en Suisse grâce au soutien de la promotion économique de la Confédération, des régions et des cantons. (ats/nxp)