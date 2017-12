En 2015, 11'524 filiales de multinationales étrangères étaient établies en Suisse. Elles employaient près de 470'000 personnes, soit quelque 10% de l'emploi total.

Par rapport à 2014, le nombre de filiales a progressé de 143 unités ( 1,3%) et le nombre d'emplois de 1911 unités ( 0,4%), précise jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Ces multinationales ont leur siège social dans près d'une centaine de pays différents. Basé sur le nombre d'emplois, les pays les plus significatifs sont l'Allemagne (25,1% du total), les Etats-Unis (21,2%), la France (12,9%) et le Royaume-Uni (6,3%).

Environ 44,2% de l'emploi de ces entreprises se situe dans les branches du commerce de gros (16%), du commerce de détail (7,9%), des activités financières (7,3%), des activités de services administratifs et de soutien (7,1%) et de la fabrication de produits informatiques et électroniques, ainsi que de l'horlogerie (5,9%).

Du point de vue du nombre de multinationales, cinq secteurs d'activité regroupent 60,8% du total des filiales, à savoir le commerce de gros (25%), les activités liées à la finance (18,5%), les activités informatiques et service d'information (6,5%), les activités des sièges sociaux et conseil de gestion (6,4%) et le commerce de détail (4,4%).

Région zurichois privilégiée

La grande région de Zurich concentre 27,7% des emplois dans des multinationales étrangères. Elle est suivie par la région lémanique (21% de l'emploi). Au niveau des cantons, Zurich (129'434 emplois) devance encore plus nettement ceux de Genève (49'207 emplois) et de Vaud (41'429 emplois).

En 2015, 7498 maisons-mères étrangères contrôlaient les 11'524 filiales établies en Suisse. La grande majorité des groupes étrangers (soit 95,2%) a moins de 250 emplois au total. Ils occupaient quelque 126'083 personnes.

A l'inverse, une minorité de grands groupes ont plus de 250 emplois et occupent presque trois quarts (soit 342'012 emplois) de l'ensemble des emplois des multinationales étrangères. (ats/nxp)