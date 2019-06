Pas d'entente sur les métaux précieux

La Comco a classé l'enquête lancée en 2015 sur de possibles accords entre les banques sur le négoce des métaux précieux. Le gendarme de la concurrence n'a pas pu confirmer le soupçon d'infraction au droit des cartels, indique-t-il jeudi. UBS et Julius Bär figuraient parmi les établissements concernés par la procédure.



Les deux banques helvétiques, les britanniques Barclays et HSBC, l'allemande Deutsche Bank, la japonaise Mitsui ainsi que l'américaine Morgan Stanley étaient dans le viseur de la Comco. Il existait des soupçons d'accords visant à manipuler les cours sur les marchés de l'or, de l'argent, du platine et du palladium.



La décision de la Comco remonte à fin mai.