Les récentes réunions entre négociateurs des Etats-Unis et de la Chine à Pékin en vue d'un accord commercial ont été «très productives», a déclaré samedi le président Donald Trump depuis sa résidence en Floride.

«Les négociateurs sur le commerce viennent de rentrer de Chine où les réunions sur le commerce ont été très productives. Maintenant ils se réunissent avec moi à Mar-a-Lago et me donnent des détails», a écrit le chef de l'Etat sur Twitter.

Il a également répété que les droits de douane actuels étaient «payés par la Chine aux Etats-Unis», alors qu'en réalité ils sont payés par les entreprises américaines et en dernier ressort par les consommateurs américains sous la forme de prix majorés.

Trade negotiators have just returned from China where the meetings on Trade were very productive. Now at meetings with me at Mar-a-Lago giving the details. In the meantime, Billions of Dollars are being paid to the United States by China in the form of Trade Tariffs!