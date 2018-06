C’est la quantité, en litres, d’eau minérale gazeuse et non gazeuse importée en Suisse en 2017. Cela représente 50 litres par habitant.

Régulièrement, Nestlé est accusé de privatiser et assécher l’eau à travers la planète. Cette fois, c’est à seulement quatre heures de route. Vittel, ses thermes, ses sources et son usine d’eau plate. Chaque année, ce sont plus de 2 milliards de bouteilles qui en sortent.

L’or bleu, il se trouve dessous, sur près de 1500 km2, dans la nappe phréatique des GTI (pour grès du Trias inférieur). Dans l’un de ses bassins, celui qui approvisionne Vittel, Contrexéville, Mirecourt et Bulgnéville, le niveau a diminué de 30 cm par an. Au total, dix mètres, ces 40 dernières années. Le prélèvement est supérieur à la recharge naturelle de la nappe par les eaux de pluie.

Nestlé a l’autorisation d’extraire jusqu’à un million de mètres cubes. Cela représente 28% de l’ensemble des prélèvements, le reste se partage entre la fromagerie Ermitage et les habitants de la ville. Car oui, l’eau qui coule au robinet est exactement la même que celle dans les bouteilles. Un million de mètres cubes d’eau, c’est aussi le déficit annuel, ce qui pourrait assécher la nappe d’ici à 2050. Précision tout de même de la marque: seule la marque «Vittel Bonne Source» est puisée dans ce secteur. «Trois quarts de la production de Nestlé Waters dans la région de Vittel est puisée dans d’autres aquifères qui ne présentent aucun problème de recharge», précise une porte-parole de Nestlé Waters Suisse.

Un village assoiffé

Mais au village, un berger exprimait ses inquiétudes à la télévision allemande ZDF. «À certaines périodes de l’année, le maire du village, pour satisfaire les besoins des habitants, doit aller chercher de l’eau en camion-citerne ailleurs.» En été, lui-même doit aller chercher en camionnette les 4 m3 quotidiens nécessaires pour son cheptel. Mais pour Nestlé, le cas de ce berger est une exception. «Avec la permission des autorités locales, il pourrait construire un puits. Et Nestlé n’a pas d’influence sur ces demandes.» Alors pour y remédier et continuer à se servir dans la nappe, l’idée d’un pipeline a émergé. Car à peine quelques kilomètres plus loin, de l’eau, il y en a. Une canalisation permettrait de la distribuer aux habitants quand leur propre source viendrait à manquer. Et qui paiera?

Certain de faire face à la critique, Nestlé a préféré ne pas attendre les bras croisés. Il a proposé en 2017 de réduire volontairement de 25% les quotas qui lui sont alloués dans ce bassin problématique. Le groupe confirme que cet effort ne sera pas suffisant, «il faut mettre en place des solutions collectives impliquant l’ensemble des acteurs concernés». Pour redorer son blason et pour assurer la qualité de l’eau qu’il embouteille, Nestlé a mis en place le programme «Agrivair». Une action qui consiste à accompagner les agriculteurs vers l’absence de pesticides, évitant ainsi que ceux-ci s’infiltrent dans la nappe.

De l’eau dans le gaz

Mais pourquoi ne pas simplement arrêter, et laisser l’eau de Vittel aux Vittellois? Pour Nestlé Waters, c’est évident. Il est un acteur important de la région, de nombreux emplois en dépendent. D’autant qu’il ramène de l’argent à l’État, explique la multinationale: 14 millions d’euros en 2017, dont plus de la moitié à la commune. Mais une deuxième tempête est en train de s’abattre sur le village de 5000 habitants. Une conseillère départementale vittelloise est visée par une enquête. Elle présidait la Commission locale de l’eau composée de 45 membres. Le but de la commission: trouver comment mettre un terme à la surexploitation de la nappe. Nestlé Waters est l’une des parties prenantes. Mais le mari de la présidente de cette commission travaillait pour une division de la multinationale.

Pour l’ONG française Vosges Nature Environnement, il existe un risque de conflit d’intérêts et que le groupe ait pu jouer de son influence. Interrogés par les médias français, la présidente ne déclare rien, son mari et la division française de la multinationale démentent. (Le Matin)