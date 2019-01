Nestlé a inauguré lundi un nouveau centre de recherche et développement en Irlande, dédié au lait maternisé et à l'alimentation infantile. Les nouvelles installations de la multinationale veveysane ont nécessité quelque 27 millions d'euros ou 30 millions de francs, précise un communiqué publié lundi soir.

Le centre, logé à la même enseigne que le site de production Wyeth Nutrition, abritera une quarantaine de collaborateurs. Rappelant que l'allaitement constitue la meilleure option de nutrition pour les bambins, Nestlé souligne que seule la formule infantile de substitut de lait maternel dispose d'une recommandation de la part de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

New global R&D centre for NESTLÉ opens in Askeaton, Co. Limerick marking the completion of a three-year building programme with a capital investment of €27million https://t.co/2Wdr8Cmt84 pic.twitter.com/aA13IGKCPa