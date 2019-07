Le géant de l'alimentation Nestlé annonce mercredi investir 99 millions de francs dans trois usines en Indonésie afin d'augmenter ses capacités de production de 25%.

Les unités se trouvent à Karawang (près de Jakarta), Kejayan (Java oriental) et Panjang (Lampung). La somme servira à une nouvelle ligne de production de boissons comme Milo et Nescafé Ready to Drink, le lait stérilisé Bear Brand et le condiment Maggi. (ats/nxp)