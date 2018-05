Dans le monde du café, la concurrence est serrée et le paysage ne cesse de changer. En 2015, D.E. Master Blenders (Senseo, L’Or et Maison du Café) a fusionné avec le secteur café de Mondelez (Jacques Vabre, Maxwell), donnant naissance à Jacobs Douwe Egberts (JDE), deuxième acteur mondial derrière Nestlé. Une union qui n’a été possible qu’à condition de céder Carte Noire à l’italien Lavazza, troisième sur le podium.

Pour ces géants, les États-Unis sont particulièrement attractifs: le marché des boissons au café, actuellement de 2,9 milliards de dollars, devrait grimper à 4,4 milliards d’ici à 2021, selon des estimations. Pas étonnant du coup que chacun y place ses billes. JDE a investi 30 milliards et acheté Keurig Green Mountain et Peet. Tandis que Nestlé a acquis le spécialiste du café froid Chameleon Cold-Brew, puis la chaîne de cafés Blue Bottle, version haut de gamme de Starbucks.

Starbucks avec qui, justement, la multinationale veveysanne a annoncé hier avoir signé un accord historique de 7,2 milliards de francs. Attention, cela ne concerne pas les cafés prêts à consommer que la marque à la sirène vend dans ses 28 000 magasins. Nestlé a acquis les droits de vente des paquets de thé ou de café Starbucks qu’on trouve dans le commerce, essentiellement aux États-Unis et un peu en Grande-Bretagne.

Des capsules à la sirène

Grâce à cet accord, Nestlé va donc pouvoir fabriquer et distribuer ces produits sur d’autres marchés. Aux États-Unis, ils seront toujours produits par Starbucks, Nestlé se contentant de les vendre. Mais cette union va permettre aussi l’apparition de capsules Starbucks compatibles avec les machines Nespresso et Dolce Gusto. Machines que l’entreprise suisse a récemment modifiées aux États-Unis, les adaptant aux plus grandes tasses, selon les goûts des consommateurs américains.

Ces produits Starbucks ne devraient pas être disponibles en Suisse avant 2019 et les capsules à la sirène seront proposées séparément et non ajoutées au catalogue Nespresso. Nestlé reprend également le marché de Starbucks dans les bureaux, la marque proposant aux entreprises ses machines et son café, comme le font Nespresso et Nescafé.

«Avec Starbucks, Nescafé et Nespresso, nous réunissons trois marques emblématiques du monde du café, a déclaré hier Mark Schneider, CEO de Nestlé. C’est un grand jour pour les amoureux du café dans le monde!» Le café, avec 18 milliards de francs, soit un cinquième du chiffre d’affaires total, est le secteur le plus performant de Nestlé. (Le Matin)