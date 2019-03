Le directeur général de Nestlé, l'Allemand Mark Schneider, a perçu une rémunération - hors contributions à la caisse de pension et à la sécurité sociale - de 9,01 millions de francs au titre de 2018, contre 7,45 millions un an plus tôt. Le salaire de base est demeuré stable à 2,40 millions.

Il n'aura ainsi fallu qu'une année au grand patron actuel, en poste depuis début 2017, pour égaler la rémunération de son prédécesseur et désormais président du conseil d'administration Paul Bulcke. Les rétributions de ce dernier ont baissé à 3,49 millions de francs, contre 3,75 millions sur les seuls trois derniers trimestre de 2017, détaille le rapport annuel publié mardi.

L'enveloppe totale pour la direction a enflé de 7% à 40,56 millions de francs. Celle pour l'organe de surveillance s'est érodée de 8% à 8,58 millions. (ats/nxp)