Face à l'érosion de la téléphonie fixe, l'opérateur multimédia valaisan netplus se développe dans la téléphonie mobile. Pour ce faire, l'entreprise sierroise va utiliser le réseau de Sunrise.

Le groupe souhaite ainsi coupler son offre TV, téléphonie fixe et internet à la téléphonie mobile, souligne-t-il dans un communiqué. Concrètement, deux abonnements mobiles sont proposés, dont un à prix cassé.

Onze réseaux partenaires

Pour l'instant, les offres mobiles de la société sont uniquement destinées aux clients des 11 téléréseaux partenaires. Ce nouveau service sera par ailleurs très prochainement proposé aux entreprises.

Créé en 2004, netplus est présent dans les cantons du Valais, Vaud et Fribourg. Il dispose de 21 points de vente et propose ses services de télécommunications à plus de 220'000 foyers. (ats/nxp)