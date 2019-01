L'aéroport «EuroAirport» franco-suisse de Bâle-Mulhouse a enregistré en 2018 un nouveau record de trafic, avec un total de 8,6 millions de passagers transportés, en hausse de 8,7% sur 2017, a-t-on appris jeudi auprès de la direction.

Le trafic a totalisé 8,578 millions de passagers, a précisé la direction au cours d'un point de presse.

L'aéroport a bénéficié l'an dernier de l'ouverture de 11 nouvelles destinations régulières - ce qui porte son total à plus de 100 -, à la hausse de la fréquence pour certaines d'entre elles, et à l'augmentation du taux de remplissage des avions, passé en moyenne de 82 à 84% en un an, a détaillé la direction.

Selon les statistiques diffusées jeudi, easyJet demeure de loin la première compagnie sur place, en ayant capté 58,5% du trafic. En un an, sa part de marché a légèrement diminué, de 0,5 point.

Hausse du trafic prévu

L'an dernier, les progressions les plus significatives ont émané de la compagnie hongroise à bas coût Wizz Air ( 38%) et de l'allemande Lufthansa ( 11%), qui se classent respectivement deuxième et troisième plus importants transporteurs à Bâle-Mulhouse. Le transport de marchandises (fret) a connu une baisse de 1,9% l'an dernier, avec un total de 110'000 tonnes.

Pour cette année, l'«EuroAirport» prévoit une nouvelle hausse du trafic passagers, d'environ 4%, qui pourrait lui faire atteindre la barre des 9 millions, a indiqué son directeur, Matthias Suhr.

Incertitude liée au Brexit

Le Brexit et ses conséquences sur la fréquentation vers Londres, première destination de l'aéroport (735'000 passagers en 2018), introduit toutefois une incertitude, a relevé Matthias Suhr. «On voit ce que cela pourrait signifier pour nous si le Brexit se passait mal», a-t-il dit lors du point de presse.

Bâle-Mulhouse est le troisième plus grand aéroport de Suisse après Zurich et Genève, et le cinquième de province en France. (afp/nxp)