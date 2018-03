Donald Trump s'en est pris pour la deuxième fois cette semaine à Amazon, samedi. Il a reproché au numéro un mondial de la distribution en ligne de bénéficier de tarifs trop avantageux de la part des services postaux américains et de ne pas payer assez d'impôts.

Le président américain a renouvelé sur Twitter les critiques qu'il avait déjà formulées jeudi, au lendemain d'un article de presse lui prêtant la volonté de limiter la puissance du géant du commerce électronique en s'appuyant sur la réglementation fédérale antitrust.

«Tant qu'on évoque ce sujet, il est dit que la Poste américaine perdra en moyenne 1,50 dollar par colis qu'elle distribuera pour le compte d'Amazon. Cela représente des milliards de dollars», a tweeté Donald Trump.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that...