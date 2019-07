La compagnie aérienne Swiss a une nouvelle fois vu progresser le nombre de ses passagers au premier semestre 2019. Quelque 8,8 millions de voyageurs ont emprunté les appareils à la croix blanche, soit 3,2% de plus que sur la même période un an plus tôt. Sur le seul mois de juin, la croissance s'est inscrite à 6,8%, hors passagers de la filiale Edelweiss.

La croissance semestrielle de Swiss correspond peu ou prou à celle de sa maison-mère allemande Lufthana ( 3,3% sur un an).

Le nombre de vols a également progressé ( 4,8%) pour atteindre 73'265, se félicite l'ex-compagnie nationale jeudi dans un communiqué. Le taux de remplissage s'est amélioré, à 82%, 50 points de base (pb) de mieux qu'au premier semestre 2018, alors qu'à l'échelle du groupe, cet indicateur est ressorti à 80,8%.

La recette au siège kilomètre offert a progressé de 2,2%, plus que le volume de sièges offerts ( 1,7%). (ats/nxp)