Felix Ehrat, responsable juridique de Novartis, va quitter au 1er juin le groupe pharmaceutique bâlois. Ce départ est lié à l'affaire Essential Consultants, la sulfureuse société détenue par Michael Cohen, l'avocat du président des Etats-Unis Donald Trump.

«Ce contrat, même s'il ne peut pas être remis en cause d'un point de vue juridique, était une erreur. En tant que signataire de contrat avec l'ancien directeur général, je prends l'entière responsabilité de cette décision pour mettre fin à la polémique», a déclaré Felix Ehrat, cité dans le communiqué diffusé mercredi.

