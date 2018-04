Au printemps passé, Marion Auberson Rathgeb déclarait la guerre aux téléphones, porte-monnaie et clés qui encombrent les poches des hommes réticents à porter un sac. La solution imaginée par la couturière nyonnaise? Le smart bag, un gilet aux multiples recoins permettant de transporter toutes ses affaires sur soi. Mais il semblerait que les hommes, notamment ceux en costume, ne soient pas les seuls intéressés. Depuis peu, l’invention brevetée par Marion Design suscite l’engouement chez un nouveau public: les fêtards. Pour preuve, le Paléo Festival vend désormais une édition spéciale ornée du logo de l’événement dans sa boutique officielle.

«On a été séduits parce que cela permet de faire la fête, de bouger, de danser, sans devoir se soucier d’où est-ce qu’on pose son sac», explique Esther Dettwiler, responsable de la communication du festival, tout en soulignant la volonté de l’institution de soutenir des initiatives locales. Marion Auberson Rathgeb va dans le même sens. «Tout est sécurisé sur soi, donc cela évite les pickpockets. Si on est fatigué, si on a un peu bu, on peut se coucher par terre avec son smart bag sans risquer de se faire voler.»

Les femmes aussi séduites

Vendu 65 francs à la boutique du festival, le smart bag sera également bientôt disponible en ligne. Et le modèle proposé est unisexe. «Notre clientèle féminine a aussi été convaincue parce que c’est un confort de pouvoir sortir sans son sac. Le soir, c’est agréable: on peut porter le gilet sous un manteau», détaille Esther Dettwiler. «Je l’avais créé pour les hommes mais moi-même, je me suis rendu compte que c’était beaucoup plus pratique d’avoir les mains libres», approuve la couturière, assurant avoir désormais une clientèle allant de 6 à 66 ans, tous sexes confondus.

Cette fan du Paléo de mère en fille reconnaît avoir ressenti une grosse émotion au moment de coudre le logo de l’événement au dos de son invention. «Pour moi, c’est une fierté et aussi une manière de faire progresser mon produit.» Car, après une première période de test, le festival lui a demandé de simplifier son gilet afin de le rendre plus léger et moins cher.

Dans les mois à venir, d’autres créneaux devraient s’ouvrir au smart bag qui sera notamment en vente dans un magasin new-yorkais dès l’automne prochain. Marion Auberson Rathgeb confie également avoir plusieurs pistes de partenariat, dans le domaine de la fête, du sport mais aussi auprès d’une grande agence de voyages. Encore du travail en perspective pour celle qui tient à continuer à fabriquer son produit en Suisse. «J’ai engagé une couturière, et ma mère vient parfois nous aider. On a beaucoup à faire, mais c’est du bon stress.»