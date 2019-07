Le groupe bancaire genevois Lombard Odier a réglé la succession de Patrick Odier. L'actuel associé-gérant senior se retirera en 2023 au plus tard et laissera sa place à Hubert Keller, qui siège déjà au collège des associés, a appris AWP.

L'associé-gérant senior est un «primus inter pares» au sein du collège des associés de Lombard Odier, la plus haute instance de la banque. La succession annoncée plus de trois ans à l'avance permettra «une transition souple», affirme mercredi Patrick Odier, cité dans une note interne. «A la demande du collège des associés et conformément à notre volonté d'assurer une transition qui s'inscrive dans la durée, j'ai accepté avec plaisir de prolonger mon mandat d'associé-gérant senior jusqu'en 2022», indique-t-il.

Déménagement en 2022

L'année 2022 coïncidera avec l'emménagement de Lombard Odier dans son nouveau siège à Bellevue. Patrick Odier a célébré son 64e anniversaire au début du mois de juillet. Dans sa note interne, la banque genevoise précise que les associés peuvent prendre leur retraite à l'âge légal (65 ans). Leur contrat peut être prolongé en accord avec le collège.

Né en 1967, Hubert Keller a rejoint Lombard Odier en 2006 en qualité d'associé-gérant, avec la responsabilité de Lombard Odier Investment Managers, la société de gestion institutionnelle du groupe. Il remettra cette responsabilité au moment de présider le collège.

Question d'âge

Les autres membres de cette instance sont Christophe Hentsch, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren et Alexandre Zeller. Patrick Odier est actuellement l'aîné, suivi de Christophe Hentsch (1958). Le principe de «séniorité» aurait voulu que Christophe Hentsch prenne la tête du collège. Cette option n'a pas été retenue visiblement pour une question d'âge: l'intéressé aura 65 ans en 2023.

Patrick Odier et Christophe Hentsch sont à l'heure actuelle les deux derniers représentants des quatre familles fondatrices (Lombard, Odier, Hentsch, Darier) aussi bien parmi les associés-gérants (collège) que parmi les autres associés, au nombre de 18. (ats/nxp)